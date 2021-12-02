وزير الخارجية اللبناني: لبنان ينهار بسبب غياب الإصلاحات

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن لبنان ينهار بسبب غياب الإصلاحات المالية، والاقتصادية والنقدية، متمنيا أن تجتاز بلاده هذا الوضع الصعب ويعود لبنان كما في السابق لا يعتمد على المساعدات.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الخميس، عن بو حبيب قوله، خلال مشاركته في النسخة السابعة لمؤتمر "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما في الفترة من الثاني إلى الرابع من الشهر الجاري، إن "الخطوات ما زالت بطيئة نحو هذا الهدف وعلينا الإسراع لأن كل يوم يمر دون القيام بالإصلاحات يزداد الوضع سوءا، صندوق النقد الدولي يتعاون معنا ليساعدنا، لذا علينا الإسراع".

وحول ربط إيطاليا مساعدتها للبنان بشروط خاصة بالإصلاحات، قال الوزير بو حبيب إن "إيطاليا مثل مجموعة من الدول التي تقول إن مساعدة لبنان تتطلب تحقيق الإصلاحات لتقديم الدعم ولا أعني الدعم المالي بل المشاريع، ولا اعتبرها شروطا، بل إنها شروط لبنانية على لبنان كي نقوم بالإصلاحات، فلا يمكن الاستمرار هكذا".

وأشاد بإعلان القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفل) تقديم مساعدات للجيش اللبناني تشمل الغذاء والوقود، قائلا "الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبلاد.. لذلك أتقدم بالشكر لليونيفل ولما تقوم به هي ودول أخرى لمساعدة الجيش".

وتقدم بو حبيب بالشكر لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو للمساعدات التي تقدمها إيطاليا للبنان مباشرة أو عبر قوات يونيفل والعدد الأكبر فيها من الإيطاليين.