 القباج: نسدد ديون 50% من الغارمات المسجونات لإخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن - بوابة الشروق
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القباج: نسدد ديون 50% من الغارمات المسجونات لإخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن

آية عامر
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 2:48 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 2:48 م

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل على إخراجهن من السجون وعودتهن إلى أسرهن، بالإضافة إلى العمل على تعقب سماسرة الإقراض.

وأشارت القباج إلى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة، بالإضافة إلى حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.


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