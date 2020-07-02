أعلنت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة "أوميكرون" في الولاية وثاني حالة في البلاد.

وذكرت صحيفة "ستار جازيتا" الأمريكية أن حاكمة ولاية مينيسوتا كاثي هوشول، صرحت بأن نتيجة اختبار ضد السلالة الجديدة من "كورونا" ظهرت إيجابية لأحد سكان الولاية بعد زيارة قام بها لولاية نيويورك.

ويمثل الإعلان، أول رابط تم تحديده بين السلالة التي من المحتمل أن تكون شديد العدوى ونيويورك، جاء ذلك بعد أن سجلت ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء الحالة الأولى في الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول، على تويتر، أن المقيم في مينيسوتا المصاب بالأوميكرون كان يعاني من أعراض خفيفة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل قريبًا خلال مؤتمر صحفي في مانهاتن.

وقالت وزارة الصحة في مينيسوتا إن الرجل كان قد تم تطعيمه، وظهرت عليه أعراض خفيفة في 22 نوفمبر، وسعى لإجراء اختبار (كوفيد-19) في 24 نوفمبر، وقد خفت أعراضه.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا قد أعلنت عن اكتشافها سلالة "أوميكرون" في 23 نوفمبر.