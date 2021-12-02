سيدة في الأقصر تلد ٣ توائم

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أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح ولادة طبيعية لـ٣ توائم بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد بالأقصر.

وأوضحت الهيئة أن طوارئ مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بالأقصر استقبلت سيدة حامل في حملها الأول بثلاثة توائم 2 إناث و ذكر، وكانت السيدة فى حملها فى بداية الشهر التاسع (36 أسبوعًا)، وتم دخولها على الفور غرفة العمليات وإجراء ولادة طبيعية للتوأم الثلاثي.

وأشارت إلى أن عملية الولادة الطبيعية بمشاركة الفريق الطبي لقسم النساء والتوليد بالمستشفى والفريق الطبي لقسم الأطفال الفريق الطبي لقسم التخدير وبمشاركة متميزة من فريق التمريض بالمستشفى.



