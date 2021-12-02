إعادة تشغيل مفاعل نووي في غرب اليابان بعد التوقف لعامين

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تعيد شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية اليوم الخميس تشغيل مفاعل نووي في مقاطعة إهيمي في غرب اليابان ظل متوقفا عن العمل من ديسمبر 2019 لإجراء فحص دوري ثم بموجب أمر قضائي لاحق.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، سوف تعيد الشركة تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة إيكاتا للطاقة النووية عبر إزالة القضيب الذي يتحكم في معدل الانشطار للوقود النووي.

وكانت محكمة هيروشيما العليا قد أصدرت أمرا قضائيا في يناير 2020 يمنع تشغيل المفاعل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأصدرت المحكمة العليا الأمر بعد أن خلصت إلى عدم كفاية القواعد الخاصة بكل من شركة شيكوكو والهيئة المنظمة للنشاط النووي وأيضا إلى تقييم مخاطر انفجار كارثي محتمل لجبل آسو الذي يبعد نحو 130 كيلومترا عن المحطة.

ولكن في مارس الماضي، نقضت المحكمة أمرها السابق في حكم بشأن اعتراض من شركة شيكوكو وسمحت لها بإعادة تشغيل المفاعل.