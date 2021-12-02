نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ نائب رئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي بالعيد الوطني

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بعث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم، ببرقيتي تهنئة، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني لدولتهما.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، في برقيتيه، حرصه على ترسيخ روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون الثنائي المثمر بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وعبر عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفل بعيدها الوطني، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإماراتي الشقيق التطور والنماء والتقدم.