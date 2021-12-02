دراسة تحذر من الطهي على الفحم لتأثيره على العين

تمكن فريق من الباحثين البريطانيين بالتعاون مع نظراءهم في جامعة "بكين" من التوصل إلى وجود علاقة واضحة بين الطهي على الفحم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض العين الرئيسية التي يمكن أن تؤدى إلى فقدان البصر.

وفى الدراسة الحالية، أجرى الباحثون تحليل لبيانات ما يقرب من نصف مليون صيني بالغ، حيث تم سؤالهم عن عاداتهم في الطبخ عن طريق استبيان، ثم تتبع حالات دخولهم المستشفيات لأمراض العيون الرئيسية من خلال الربط بسجلات التأمين الصحي.

وخلال فترة المتابعة، التي استمرت حوالي 10 سنوات، كان هناك 4,877 حالة من اضطرابات الملتحمة، و13,408 حالات من إعتام عدسة العين، و1,583 حالة من اضطرابات الصلبة، والقرنية، والقزحية، والجسم الهدبي، و1,534 حالة من الجلوكوما.

وأكد الدكتور "بيتر كا هونج"، أستاذ أمراض العيون في جامعة " أوكسفورد" فى بريطانيا، تعرض حوالى نصف سكان العالم لتلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام أنواع من الوقود الصلب "غير النظيفة"، مثل الخشب والفحم.



