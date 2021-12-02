قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» أثار نوعًا من الرعب والقلق والهلع بين الناس؛ بسبب المنشور عنه في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المعروفة.

وأضاف المنظري، خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، أن المعلومات الواردة من جنوب إفريقيا وبتسوانا والدول التي سجلت إصابات بمتحور «أوميكرون» لا تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بهذا المتحور مختلفة عن الموجودة في التحورات الأخرى السابقة.

وأوضح أن الأدلة الأولية تشير بأن المتحور الجديد يتميز بعدد من الجوانب غير موجودة في المتحورات الأخرى، ومنها أن عدد الطفرات في «أوميكرون» كثيرة وتحتاج دراسة تفصيلية لمعرفة مدى خطورتها على انتشار المرض وشدة الأعراض ومقاومة اللقاح.

وأشار المدير الإقليمي للصحة العالمية، إلى أن جنوب إفريقيا تشهد زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة الحالية؛ بسبب ظهور متحور أوميكرون، مؤكدًا أن المنظمة مستمرة في دراسة البيانات والتسلسل الجيني لمعرفة التغيرات التي يحدثها تحور كورونا الجديد.

وذكر أن التغيرات في سلالة «دلتا» تعد قليلة مقارنة بتحور «أوميكرون»، متابعًا: «أعراض أوميكرون غير متغيرة عن الأعراض المعهودة لفيروس كورونا، قد تختلف من حيث شدتها لكن الدراسات مستمرة للوقوف على حقيقة الأمر».