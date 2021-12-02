محافظ الشرقية يروي تفاصيل القبض على طالبة ثانوية عامة تدير مركز علاج طبيعي

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل القبض على طالبة في الصف الثاني الثانوي، ادعت أنها طبيبة، وأدارت مركزًا للعلاج الطبيعي والتخسيس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إن المركز له إعلانات كثيرة موجودة في أكثر من منطقة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة تابعته منذ فترة.

وأضاف أن الطالبة كانت تعرِّف نفسها بأنها موظفة الاستقبال خلال أي حملات تفتيش.

وأوضح أن كل الشهادات والرخصة التي بحوزة الطالبة تبين أنّها مزورة، مؤكّدًا أنه التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأشار إلى أن الإعلانات التي نشرتها الفتاة في الشوارع وعبر موقع فيسبوك قادت إلى مراقبة هذه الطالبة لحين جاء الوقت المناسب، مؤكّدًا أنه تم القبض عليها أثناء وجودها داخل المركز.

وأفاد بأنّ تحقيقات النيابة العامة ستكشف المزيد من التفاصيل، موضحًا أنه وفقًا للمعلوم حتى الآن فإنّ الطالبة هي صاحبة المشروع، وأن الرخصة المزورة باسمها.

وأكّد أن فترة متابعة الفتاة استمرت شهرين، موضحًا أن الحجز كان يتم من خلال صفحتها على فيسبوك.

ونوه بأنّ عملية المداهمة تمت دون وجود أي حالات في المركز، مفسّرًا ذلك بأن الطالبة كانت تستقبل الحالات في مواعيد بعينها بما يعني عدم وجود حالات داخل المركز.