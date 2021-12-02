جانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في إسرائيل

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، رئيس البعثة المغربية في إسرائيل، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين تل أبيب والرباط.



وقال جانتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا".



وكان جانتس زار الرباط بين 23 و25 نوفمبر الماضي جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.