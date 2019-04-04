نبيلة مكرم: الدولة لديها مفهوم جديد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية لديها مفهوم جديد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وهو ما ظهر بوضوح في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأوضحت مكرم، خلال الاحتفال بمرور سنة على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أن الخطط التنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لا تقتصر على التوعية قط، لكنها تعمل على دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصري.

وأشارت إلى أن "مراكب النجاة" تعمل على المساعدة على توفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الشباب على العزوف عن الهجرة غير النظامية، مثنية على دور منظمات المجتمع المدني المختلفة في دعم القضايا الهامة.

ولفتت إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، ومؤسسة مصر الخير، يتم بموجبه تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب الشباب، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

من جهتها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة حريصة على التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي وكل الجهات المعنية، مشيرة إلى نجاح المشاورات لرفع الميزانية الخاصة بالمركز إلى مليون و٤٠٠ ألف يورو، مضيفة أن محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا تقدر بـ2 مليار يورو في مجالات مختلفة.

وأوضحت أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يسهم في معرفة فرص العمل المتاحة في السوق المصرية والألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم لمواءمة متطلبات سوق العمل، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات.

وأكد فرانك هارتمانالسفير الألماني في مصر، عمق علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا إلى المشروعات الجارية الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني، ويعد أبرزها «المركز المصري – الألماني للهجرة وإعادة الإدماج»، بمنحة قيمتها مليوني يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي تم افتتاحه العام الماضي.