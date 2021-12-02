تراجع أسعار الأسهم الأسترالية

تراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 الرئيسي للأسهم الأسترالية خلال تعاملات بورصة سيدني للأوراق المالية اليوم الخميس بنسبة 2. 0% إلى 20. 7225 نقطة مقلصا خسائره المبكرة عندما تراجع بنسبة 9. 0%، بفضل تصريحات مدير إدارة الخدمات الطبية في أستراليا عن عدم وجود مؤشرات على أن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أوميكرون مميتة بصورة أكبر من السلالات الأخرى.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن أسهم شركات التعدين والتكنولوجيا ساهمت بالنسبة الأكبر من تراجع المؤشر الرئيسي، حيث تراجع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا إلى أقل مستوياته منذ 2 أغسطس الماضي.

وتراجع سهم شركة أفترباي إلى أقل مستوياته منذ يوليو الماضي، بعد أن أجلت تصويت المساهمين انتظارا للحصول على موافقة بنك إسبانيا المركزي على عرضها للاستحواذ على شركة باجانتيس للخدمات المالية.

وفي نيوزيلندا تراجع المؤشر الرئيسي إس أند بي/إن.زد.إكس 50 بنسبة 4. 0% إلى 24. 12670 نقطة.