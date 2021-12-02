انهيار الليرة التركية يدفع البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف لأول مرة منذ 2014

اضطر البنك المركزي التركي للتدخل المباشر في سوق الصرف لأول مرة منذ 2014 في ظل التراجع القياسي لسعر الليرة التركية أمام الدولار.

وبحسب بيان البنك فإنه باع اليوم الأربعاء عملات أجنبية منها الدولار لمواجهة "الصيغ السعرية غير الصحية" للعملة في السوق، في حين لم يحدد البنك حجم المبالغ التي ضخها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنك باع عملات أجنبية تعادل حوالي مليار دولار لدعم الليرة.

وبعد إعلان البنك سجلت الليرة ارتفاعا بنسبة 5ر8% أمام الدولار، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها في ختام التعاملات.

وذكرت بلومبرج أن قرار البنك المركزي المفاجئ بيع جزء من احتياطي النقد الأجنبي المتراجع، يشير إلى قلق صناع السياسة النقدية في تركيا من التراجع القوي لليرة.

وأضافت الوكالة أن السؤال هو إلى أي مدى يمكن لتركيا الاعتماد على احتياطيات النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رفض زيادة الفائدة والمطالبة بخفضها وهو ما يدفع العملة إلى التراجع.