غلق مطالع كوبرى الساحل للقادم من ميدان الكيت كات والوراق اتجاه القاهرة

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية، حيث سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيهة لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات ومناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة، كمرحلة أولى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، اليوم الخميس، أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيام فقط، بداية من صباح غد الجمعة، حتى الأحد المقبل.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوارق بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة واتخاذ اللازم وإزالة أية معوقات، مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة ووضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأكد تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، مناشدا قائدي المركبات، التعاون مع الخدمات المرورية، والالتزام بالتعليمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال دون تعطل للحركة.