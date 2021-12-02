بدء أعمال القافلة الطبية بقرية الفواخير بمصر القديمة لتلقى لقاح كورونا

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بدأت القافلة الطبية بقرية الفواخير لتلقي تطعيم لقاح كورونا، لأكبر عدد من المواطنين بالمنطقة، والتي جاءت تحت رعاية نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم.

وأكدت نائبة المحافظ، أنه من منطلق تواصلها مع المواطنين داخل قرية الفواخير وحرصها على توفير تلك القوافل الطبية لتلقي المواطنين لقاح كورونا، لتشمل جميع مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية وضواحيها.

وضمت القافلة الطبية كل من الدكتورة ريهام عزمى مدير عام منطقة مصر القديمة الطبية، والدكتورة شيماء العشيري مدير إدارة الإعلام والثقافة الصحية.

وقامت القافلة بتنفيذ أعمالها بشكل منظم وبقناعة كاملة من فنانو القرية بأهمية تلقى اللقاح.

وأشارت نائبة المحافظ، إلى عقد ندوة داخل القرية منذ أيام قليلة من قبل المنطقة الطبية، ذاكرة أنه تلقى ما يقرب من ٧٥ مواطنا داخل القرية.