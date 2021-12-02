باكستان: 377 حالة إصابة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا

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سجلت باكستان 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت ثمان حالات وفاة أخرى.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و285 ألفا و631 حالة، بحسب ما أوردته صحيفة تريبيون اكسبريس اليوم الخميس.

وارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الوباء في البلاد إلى 28 ألفا و745 حتى الآن.

وسجلت باكستان 364 حالة شفاء من مرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى مليون و242 ألفا و718 حالة في الساعات الـ24 الماضية.

وكانت باكستان قد أعلنت يوم 28 نوفمبر الماضي فرض حظر على السفر بالنسبة لسبع دول لمواجهة متحور أوميكرون.