ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة الصحة المحلية الفرنسية أنه تم تسجيل إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في منطقة باريس بإقليم "إيل دو فرانس" الكبرى.

وأوضحت القناة أن المصاب مقيم في إقليم "سان إيه مارن" عائداً مؤخرا من نيجيريا في 25 نوفمبر الماضي، وهي أول حالة مؤكدة في البر الرئيسي لفرنسا.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، يوم الأربعاء: "13 حالة مشتبه بها لمتغير أوميكرون في فرنسا".

يأيت ذلك في وقت إعلان فرنسا استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية، السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وكشف تحليل الكشف عن كورونا، يوم الأربعاء لهذا الشخص، كان ناقلًا لمتغير Omicron، هذا رجل بين 50 و60 عاما ولم تظهر عليه أعراض وقت الاختبار.

وذكرت المحطة الفرنسية، أن زوجة ذلك الشخص مصابة أيضاً بكوفيد-19، وتجري الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت مصابة بتلك السلالة الجديدة، موضحة أن الزوجين كانا في العزل في منزلهما منذ وصولهما إلى الأراضي الفرنسية.

ووفقاً لهيئة الصحة المحلية الفرنسية: "تم اختبار شخص ثالث يعيش تحت نفس المكان في 2 ديسمبر لتحديد ما إذا كان مصابًا، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان حاملاً للسلالة الجديدة. ولم يتم تطعيم أي من الأشخاص الثلاثة".