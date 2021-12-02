البرتغال: تسجيل 19 حالة إصابة بمتحور أوميكرون حتى الآن

أعلنت البرتغال، تسجيل 19 حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" في البلاد حتى الآن، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

وقالت جراسا فريتاس، مدير عام الصحة في البلاد، لشبكة راديو وتلفزيون البرتغال "آر تي بي"، إن جميع الحالات مرتبطة بإصابات في "نادي بيلينينسيس" لكرة القدم بلشبونة.

وكانت البرتغال قد أعلنت بالفعل يوم الاثنين الماضي، أنه ثمة 13 حالة إصابة بمرض "كوفيد -19" مرتبطة بلاعبي كرة القدم في "نادي بيلينينسيس"، كانت بمتحور "أوميكرون".

ويذكر أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرتغال تبلغ 87%، وهي تعد من أعلى معدلات التطعيم في العالم، وقد حصل 11% على جرعة تعزيزية. ومع ذلك، ارتفع طوال عدة أسابيع معدل الاصابة لمدة سبعة أيام للاصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص.