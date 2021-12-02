أوقاف الأقصر تتسلم 150 زيًا ازهريًا و90 عمامة للأئمة

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر عن توفير عدد 150 زيًا أزهريًا، وعدد 90 عمامة أزهري للأئمة.

وأشار عبد الدايم إلى أنه سيتم توزيع الأزياء وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسميه لوزير الأوقاف.

وأضاف أن تلك الدفعة هي الرابعة من تسلم المديرية لأزياء الأئمة من جانب وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه بذلك تكون المديرية قد سلمت عدد 650 زى أزهرى للأئمة الذين يعملون بها.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بالأقصر إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 865 عمامة أزهرية لأبنائها الأئمة، موضحا أن هذا جاء في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير بالأئمة وذلك من ناحية توفير الزي الأزهري والعمامة الأزهرية.