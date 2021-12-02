يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم الروائي التونسي «غدوة» أول أفلام ظافر العابدين الإخراجية، والذي يشارك بالمسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ43، والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في عرض عالمي أول.

ويبدأ عرض الفيلم في الساعة 6:00 مساءا، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويليه ندوة مع صناع الفيلم، ومن المقرر أن تستقبل السجادة الحمراء ضيوف الفيلم.

و«غدوة» من إخراج ظافر العابدين، إذ تتدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.