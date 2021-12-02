الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور «أوميكرون» لإمرأة إفريقية

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المتحور "أوميكرون" لامرأة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مرورا بدولة عربية وحاصلة على جرعتي لقاح كوفيد-19 حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم الأربعاء أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.