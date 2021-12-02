تعليم بني سويف يحتفل بأعياد الطفولة

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، كرنفال أعياد الطفولة الذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال على مسرح مدرسة الشروق الرسمية لغات، بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية، وأحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، وداليا محمد كامل موجه عام رياض الأطفال، وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وفي كلمته، أكد شحاتة، أن مرحلة الطفولة هي أجمل مرحلة عمرية يعيشها الإنسان والتي يتعلم فيها الطفل كيف يمكن مواجهة الحياة عندما يكبر.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالات تعمل على تنمية مواهب الأطفال، وتغرز فيهم حب المشاركة والتعاون مما يؤثر في بناء شخصية الطفل.

وفي سياق متصل، شهد وكيل تعليم بني سويف الحفل الذي أقامته مدرسة الديوان بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات قدمها طلاب المدارس والتي تضمنت فقرات فنية وغنائية واستعراضات متنوعة.