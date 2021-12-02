العنانى يلتقي بالمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، Julia Simpson، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة الاسبانية مدريد للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وذلك في إطار أعمال الدورة (٢٤) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات التي من شأنها أن تعمل على تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس والتنسيق الدائم بين القطاع السياحي الخاص والحكومي لمواجهة التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع السياحي في المستقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة ملف السياحة المستدامة وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.

كما استعرض الوزير التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري وما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بقطاع السياحة، والملفات المتعلقة بالسياحة المستدامة، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ٢٠٢٢ " COP 27" بمدينة شرم الشيخ، واستضافتها خلال الربع الأول من العام القادم للاجتماع الـ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

كما تحدث الوزير عن الافتتاحات الوشيكة مثل المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية التي يتم تقدمها للسائح، ذاكرا أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن" للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة دائما على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.

وقد أعربت Julia Simpson عن استعداد المجلس الدولي للسياحة وللسفر لتقديم كل أوجه الدعم الفني اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي لمواجهة التحديات التي قد تواجه القطاع السياحي في المستقبل، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مجال السياحة المستدامة.

كما أشادت بفعالية "الاقصر.. طريق الكباش" التى أُقيمت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن تلك الفعالية ستزيد من الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة به.

جدير بالذكر أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC كان قد قام في يونيو ٢٠٢٠ باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel Stamp.