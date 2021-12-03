يحتفل اليوم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، بعيد ميلاده السادس والعشرين، بينما يعد أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والخلاف أيضا حول المستوى بين جماهير الزمالك.

البعض يعتبره من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل الزمالك، بينما يروه كثرة آخرون أنه من اللاعبين أصحاب المستوى الغير ثابت، بتقديم مباراة جيدة ضمن سلسلة من التراجع والخفوت.

أوباما الذي يعد أبرز من شغل مركز "10" كصانع لعب رئيسي في الزمالك خلال السنوات الماضية، لم ينجح في خطف قلوب جماهير وعشاق الأبيض، بسبب تذبذب مستواه ما بين التألق في مباراة أو إثنين وتقديم مستويات ضعيفة في مواجهات أخرى عديدة.

عودة أوباما للزمالك بعد فترة إعارة للاتحاد السكندري ثم وادي دجلة، جاءت لتمنحه فرصة ذهبية، إذ لم يكن في مركز صانع الألعاب منافسا حقيقيا، بعد رحيل أيمن حفني أيضا، الأمر الذي فتح الباب أمامه للتألق.

مسيرة أوباما مع الزمالك تتلخص في 174 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 23 أخرى بينما نال 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيد.

ومع الاتحاد لعب "أوبا" 35 مباراة سجل خلالها 9 أهداف فقط وصنع 3 أخرى، بينما مع دجلة اكتفى بهدفين فقط في 14 مشاركة وصنع هدفا وحيدا.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت الإحصائي فإن أوباما سجل 19 هدفا كأكثر حصيلة تهديفية في مسيرته عندما لعب في مركز "10"، وذلك خلال 85 مباراة، ، وكمهاجم وهمي سجل 11 هدفا في 26 مباراة ، يليه مركز الجناح الأيمن الذي من النادر أن يظهر فيه مع الزمالك، حيث سجل 9 أهداف في 35 مباراة.

أزمة أوباما بحسب منتقديه دائما هي إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، من بينها مباراة الأهلي في الدوري الموسم الماضي، والتي حسمها الأحمر بهدفين لهدف، ومباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا في القاهرة، والتي انتهت سلبية، حيث أهدر أكثر من فرصة محققة.

بجانب إهدار الفرص السهلة فإن عدم الربط الجيد مع زملائه من بين أوجه انتقاد أوباما، كذلك عدم قيامه بالتغطية الدفاعية المناسبة، الأمر الذي يكلف الزمالك فشله في إفساد هجمات منافسيه مبكرا.

ولم يكن مستغربا ألا يكن لأوباما حظا مع المنتخب الوطني، إذ أن عدم ثبات المستوى يدفع أي جهاز فني للتفكير عدة مرات قبل ضمه، خاصة أن هناك أكثر من متألق في مركزه أبرزهم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.