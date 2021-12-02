 بولندا تسجل 29 ألفا و76 إصابة جديدة و570 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 29 ألفا و76 إصابة جديدة و570 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:35 ص

سجلت بولندا 29 ألفا و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 570 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و569 ألفا و137 إصابة، والوفيات إلى 84 ألفا و153 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 41 مليونا و844 ألفا و749 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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