أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن ما شهدته مصر من إنجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إعجازا حقيقيا وغير مسبوق لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى رصف 22 ألفا و529 طريقا محليا تابعا للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفا و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنيه.

وقال شعراوي- في بيان اليوم الخميس - إن رصف هذه الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2681 مشروعا لرصف الطرق بمحافظة الإسكندرية، و3681 مشروعا بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعا بالدقهلية، و 1500 مشروع بالبحيرة، و 1201 مشروع بدمياط، و 1100 مشروع بكفر الشيخ، و1045 مشروعاً بالغربية، مشيرا إلى أنه تم وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.

وكشف شعراوي أن محافظة مطروح بها أكبر أطوال من الطرق المرصوفة بطول 4202 كم، والبحيرة 1290 كم، وسوهاج 1067 كم، وأسيوط 1003 كيلومترات، والقاهرة 978كيلو مترا، والبحر الأحمر 974كيلومترا، والإسكندرية 948كم ، والغربية 923كيلومترا، مشيرا إلى أن مجموعات العمل المشكلة بالتنسيق بين الوزارة و وزارة النقل حددت أولويات الطرق العاجلة التى يتم رصفها لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية.

وفي نفس السياق أشار شعراوي إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل أنهت رصف 185 طريقا من اجمالي 197 طريقا في 12 محافظة هي الشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وبني سويف والغربية والبحيرة والجيزة والمنوفية والقليوبية فى المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في فبراير 2020 بنسبة تنفيذ 95% وبأطوال بلغت 889 كيلومترا وبتكلفة 1,9 مليار جنية.

وأكد أنه يتم تذليل أية عقبات من خلال المحافظين لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف شعراوى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البروتوكول المشار اليه لرصف الطرق داخل المحافظات بتكلفة 5,4 مليار جنية، وبدأ التنفيذ بالفعل في 3 محافظات هي المنوفية والفيوم وأسيوط بتكلفة 718 مليون جنية ، حيث تتضمن مشروعات المنوفية 75 مشروعاً للرصف بإجمالي 66,6 كم و بتكلفة 200 مليون جنية وتم التنفيذ بنسبة 98% ، وتتضمن مشروعات محافظة الفيوم 42 مشروعاً بأطوال 62,5 كم و بتكلفة 218 مليون جنيه، فيما تتكلف مشروعات الرصف في 10 أحياء بأسيوط 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 81% ، مشيرا إلى أن مشروعات رصف الطرق لها أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى ، و تيسير حركة المرور ، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل علي تلبية كافة احتياجات المواطنين، واستكمال الأعمال الجار تنفيذها وخاصة في قطاع رصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها نظرا لاهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية.