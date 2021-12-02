 محافظة مطروح: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار والسيول - بوابة الشروق
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محافظة مطروح: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار والسيول

محافظة مطروح
محافظة مطروح
أحمد سباق
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 1:19 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 1:19 م

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس غرفة عمليات متابعة حالة الطقس، إنه تم اتخاذ​ الإجراءات والتدابير، وإعلان حالة الطوارئ؛ لمواجهة سقوط الأمطار والسيول على مدن الساحل الشمالي، وذلك بتنسيق كامل مع شركة المياه والصرف الصحي، والحماية المدنية.

حيث تم نشر وحدات كسح وشفط المياه من الشوارع، وكذلك فرق الطوارئ في جميع المراكز والمدن ويطول الطريق الدولي الساحلي، كذلك تم وقف حركة الملاحة البحرية أمام مراكب الصيد في جميع الموانئ.

حذر الأهالي من نزول الأطفال إلى الشوارع حال سقوط الأمطار والعبث بمصادر التيار الكهربائي، وترك الدفايات، وموصلة بالتيار الكهربائي فترات الليل؛ لعدم تعرضهم لأية مخاطر، وذلك في إدارة الاستعداد لمواجهة نوة قاسم.

وفي نفس الوقت، تشهد محافظة مطروح ومدن الساحل الشمالي طقسا معتدلا منذ صباح اليوم الخميس.


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