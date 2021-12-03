تقارير: صفقة جديدة على ردار الرجاء قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب فريق الرجاء المغربي من التعاقد مع مهاجم كاميروني جديد خلفا لرحيل الكونغولي بين مالانجو الذي رحل عن صفوف الفريق مطلع الموسم الحالي لفريق الشارقة الإماراتي.

وكشف موقع «LE360» المغربي أن الرجاء أصبح قريبا من التعاقد مع مهاجم كاميروني لعب لأكثر من نادي أوروبي خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني للرجاء هو من سيحسم ضم اللاعب من عدمه.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي الذي سيقام يوم 24 سبتمبر الجاري في قطر عقب انتهاء بطولة كأس العرب.

وكان الموعد المحتمل أن يقام السوبر الإفريقي في فبراير المقبل، لكن بسبب إقامة بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية في الشهر ذاته بات الأمر صعبا وتم تعديل الموعد من قبل الاتحاد الافريقي.