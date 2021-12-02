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محافظ جنوب سيناء يؤكد نقل التجارب الناجحة بدبي في المدن

رضا الحصري
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 7:33 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 7:33 م

أنهى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارته لإمارة دبي بعد مشاركته الفعالة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتفقد الجناح المصري المميز.

 

 وقال محافظ جنوب سيناء، إنه اطلع على أخر ما وصل إليه العلم في مشاركات المعرض، وتمكن من عقدة العديد من اللقاءات الهامة مع كبار رجال السياحة وممثلي الشركات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، و الشركات المتخصصة في النواحي البيئية، استعدادا لمؤتمر المناخ المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال العام المقبل.

 

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم، أنه إطلاع على أحدث التقنيات في مجال إنشاء المراكز التجارية العملاقة، ومناقشة إنشاء العديد من المشروعات بالتعاون مع الخبراء المختصين في أعمال الرصد المرئي وتكنولوجيا الكاميرات البانورامية والأمنية، وذلك لمواصلة تطبيق معايير السعادة بميادين المحافظة.

 

وأشار إلى أنه اطلع على أحدث أنظمة الحوكمة والتحول الرقمي، ونقل أخر التقنيات في مسابقات الهجن، والتعاون مع كبرى الشركات في مجال الدعاية والإعلان لتسويق المدن السياحية بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ، أنه سيسعى لنقل التجارب الناجحة من خلال التطبيق الفعلي بمدن المحافظة.


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