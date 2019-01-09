ديوكوفيتش يصعد بصربيا إلى المربع الذهبي لكأس ديفيز للتنس

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قاد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم بلاده صربيا للتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ديفيز للتنس بعد الفوز على كازاخستان 2 /1 في دور الثمانية.

وكان الفريق الصربي تأهل إلى دور الثمانية ضمن أفضل فريقين احتلا المركز الثاني بدور المجموعات مستفيدا من فوز روسيا على إسبانيا.

ونجح الفريق الصربي في تحويل خسارته في المباراة الأولى أمام كازاخستان إلى فوز مثير 2 /1.

وفي مباراة الفردي الأولى فاز ميكائيل كوكوشكين على ميومير كيسمانوفيتش 7 /6 و4 /6 و7 /6 لكن ديوكوفيتش أحيا فرصة بلاده من خلال الفوز على ألكسندر بوبليك 6 /3 و6 /4 في مباراة الفردي الثانية.

وتعاون ديوكوفيتش مع نيكولا كاسيتش في الفوز على الثنائي الكازاخي المكون من أندري جولوبيف وألكسندر نيدوفيسوف بنتيجة 6 /2 و2/ 6 و6 /3 في مباراة الزوجي.

ويلتقي الفريق الصربي في المربع الذهبي مع نظيره الكرواتي غدا الجمعة.