مياه أسيوط تعقد جتماعا لإزالة معوقات توصيلات المياه للمواطنين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمقايسات الخاصة بالمواطنين الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وذلك ضمن المشروعات المنفذة ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة لزيادة نطاق الخدمة على مستوى المحافظة ومشروع ISSIP2، والمنفذ ضمن قرض البنك الدولي بـ9 قرى ريفية على مستوى المحافظة بمركزي أسيوط والبداري ومشروعات أخرى من جهات تمويلية متنوعة على مستوى المحافظة بشتى المراكز.

وذلك برئاسة اللواء هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثلي الشركة القابضة، حيث تضمن الاجتماع توجيه المهندسين المشرفين على الجهات التنفيذية المنوط بها إنهاء اعمال وتوصيلات المياة الجارية بمشروعات المياه والصرف الصحي على أهمية إنجاز تلك المشروعات بمشتملاتها والإنجاز فى إتمام المقايسات الخاصة بالمواطنين وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها المشروعات في المواعيد المحددة.

كما شهد الاجتماع التشديد على أهمية حصر المعوقات التي يعاني منها المواطنين من ارتفاع أسعار التوصيلات والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات.

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياة الشرب بأسيوط، في تصريحات خاصة، إنه عقب تولية رئاسة الشركة منذ الشهر الماضي اكتشف وجود معوقات ومعاناة من المواطنين؛ بسبب الروتين مما تسبب في تعطيل عدم توصيل المياة للكثير من المناطق.