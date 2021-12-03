قال يوسف فوزي بطل كليب شيماء، إنه يغني منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي.



وأضاف خلال لقائه برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنه يجيد الكتابة والتلحين، ويقدم أيضًا "سكتشات" منذ أن كان في إذاعة المدرسة.



وأوضح يوسف، أنه يغني ألوانًا مختلفة بينها راب ومهرجانات، كما يغني في الأفراح.



ولفت إلى أنّه لم يتوقع أن يكون الكليب تريند بهذا الشكل، موضحًا أنه علم من منتج الكليب "شيكو" بردود الأفعال على الكليب.



وأكّد أن فكرة الكليب جاءته أثناء قضائه الخدمة العسكرية، نافيًّا أن يكون مرتبطًا بفتاة تُسمى شيماء كما قيل.



وأوضح أن يجهِّز أوراقه حاليًّا للحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أنه سينضم لشعبة الراب.