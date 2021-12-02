وزير المالية يكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة

وجَّه محمد معيط وزير المالية، رسالة إلى الطلاب المتفوقين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من أبناء العاملين بوزارة المالية في يوم تكريمهم.



وقائل معيط للطلاب المكرمين «اصنعوا أحلامكم بأنفسكم، واجتهدوا بكل مثابرة فى تحقيقها؛ لتُسهموا فى إثراء المشهد الوطنى بإبداعاتكم وابتكاراتكم التى ترتكز على العلم والمعرفة، ولتُشاركوا بإخلاصٍ وتفانٍ فى بناء وتنمية بلادكم، ولتستمروا فى مسيرة التفوق الدراسى»جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية.



أكد الوزير، حرصه على تكريم الطلاب المتفوقين، تقديرًا لتميزهم الدراسى، ولآبائهم وأمهاتهم الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم من طلاب العلم حتى نالوا مراكز متقدمة بين زملائهم.



أشار الوزير، إلى اهتمام الدولة برعاية الكوادر العلمية الناشئة وتنمية ملكاتهم ومهاراتهم لبناء جيل من طلاب العلم، يستطيع الإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم المجتمع، بما ينجح فى تحصيله من المعارف، على نحو يساعد في توطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة.



وقال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لقطاع الموازنة العامة، إننا نفخر بأبناء العاملين المتفوقين، ونحرص على الاحتفاء بهم كل عام؛ تأكيدًا لأهمية العلم في خلق جيل مبتكر قادر على المشاركة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.



وأعرب خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، عن تقديره لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على التواجد مع العاملين ومشاركتهم فرحة تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تخلق تفاعل وتجاوب بين العاملين بالوزارة؛ على نحو يسهم في رفع معنويات العاملين، وتحسين أدائهم الوظيفي.



أعرب الطلاب والطالبات المكرمون عن سعادتهم بالاحتفاء الذي يحفزهم على مواصلة التفوق الدراسي.



والمكرمون من الشهادة الابتدائية هم: «مريم محمد سمير، سما خالد إبراهيم، إبراهيم عبد العال إبراهيم، جودي محمد مجدي، هنا تامر محمود، محمد أسامة أحمد، حلا أحمد سيد، مريم وائل إسماعيل، شهد وليد شعبان، محمد طارق محمد، حبيبة ماجد أبو تكية، رقية أحمد عبد العزيز، هدى حسام محمد».



والمكرمون من الشهادة الإعدادية: «آية مختار عبد الحميد، جنى محمد علي، يمنى عمرو على، نورا ياسر عبد الرحيم الهواري، مريم محمود لبيب، رضوى محمد توفيق محمد، مريم أحمد لطفى، جونيس منير سعد، جنى محمود محمد، وائل محمد محسن، آروى أحمد حسن، آروى توفيق مبروك».



والمكرمون من شهادة الثانوية العامة: «سلمى عمرو علي، تقى عمرو على، كريم خالد عيسى، غادة على محروس، ندى عبد الناصر محمد، آياد أحمد لطفى، آلاء طارق محمد، شهد مصطفى فؤاد، آيه خالد جودة، رنيم ممدوح عبد المنعم السباعي، أميرة أحمد عبد المقصود، يوسف جرجس مكاري بشارة، محمد معتصم محمد، عبد الرحمن أحمد مصطفى، سندس حسام محمد، أمنية عمرو أنور، محمد سمير فتحي، مصطفى رمضان حجازي»، ومن الدبلومات الفنية: «يوسف إبراهيم منير».