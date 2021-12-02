ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 672548

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الأربعاء إلى 672548 بعد تسجيل 1892 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات "كورونا"، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى8735 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأصدرت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد اجتماعها عصر اليوم الأربعاء عدد من التوصيات، بعد ارتفاع أعداد المصابين، ومن بينها فرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من 17 كانون أول/ديسمبر الجاري حتى 9 كانون ثان/يناير المقبل من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، باستثناء الملقحين أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا.

كما قررت منع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة. وتحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من 16 كانون أول/ديسمبر 2021 وحتى 9 كانون ثان/يناير.