القاهرة: الانتهاء من إزالة 1230 عقارا عشوائيا بمنطقة عزبة أبو قرن وإجلاء 3950 أسرة

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، أنه تم الانتهاء من إزالة 1230 عقارا بعزبة أبو قرن العشوائية، بحي مصر القديمة، موضحة أنه تم إخلاء ٣٩٥٠ أسرة، وتم تسكين المستحقين على الفور بمساكن بديلة بمشروع معا بحي السلام.

وأكدت نائبة المحافظ، أن أعمال الإزالة الجارية بعزبة أبو قرن العشوائية تجري على قدم وساق ودون أي تعطيل بإشراف من رئيس حي مصر القديمة خالد شحاتة، ومشاركة قوات الشرطة والأجهزة التنفيذية والمعنية بالحي والمنطقة الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى للقضاء على مشكلة العشوائيات بشكل جزري ونهائي، لتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة.

وأوضحت أنه بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على توفير حياة آمنة وبيئة تتاتسب مع جيل ونشأ جديد هم أمل المستقبل عانو سنيين طويلة داخل مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

وكشف أن المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، تقع بها النسبة الأكبر من المناطق العشوائية على مستوى محافظة القاهرة، مؤكدة أننا بصدد إزالة وأهم وأخطر هذه المناطق العشوائية والمصنفة بغير الآمنة وهى (عزبة أبو قرن العشوائية) بفسطاط مصر القديمة، وتوفير سكن وحياة كريمة لكل مواطن خاصة للفئات الأقل دخلا.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ مشروعات ترفيهية تهدف إلى تنفيذ أكبر متنفس أخضر على مساحة 500 فدان بمنطقة تريفهية كاملة ضمن مخطط كامل للدولة لعودة القاهرة التاريخية إلى رونقها وحضارتها العريقة.