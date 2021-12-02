"اليوم جاء ميلادي وقد أصبح في عمودي الفقري أكثر من دعامة معدنية ولكن بعد كل مرة يكتشفون كسرا في فقرة جديدة لثلاث مرات وثلاث عمليات الآن".. هكذا علق الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة عيد ميلاده، حيث يصادف اليوم الخميس، يوم ميلاده ليكمل عامه الـ 75 من مشوار أدبي المتميز، ومسيرة حافلة بالأعمال الإبداعية الناجحة.

ولد إبراهيم عبد القوي عبد المجيد خليل في 2 ديسمبر سنة 1946م بمدينة الإسكندرية، وحصل إبراهيم عبد المجيد على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب، وفي نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة، وتولى الكثير من المناصب الثقافية من بينها: اختصاصي ثقافي بالثقافة الجماهيرية، ورئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب مستشار بهيئة الكتاب، ومدير عام إدارة الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية.

أصدر إبراهيم عبد المجيد عده مؤلفات، منها "في كل أسبوع يوم جمعة"، و"هنا القاهرة"، "ليلة العشق والدم"، "البلدة الأخرى"، "بيت الياسمين"، "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "طيور العنبر"، و"الإسكندرية في غيمه"، كذلك نشرت له خمس مجموعات قصصية وهم "الشجر والعصافير"، "إغلاق النوافذ"، "فضاءات"، "سفن قديمة"، "وليلة انجينا".

وقد ترجمت روايته "البلدة الأخرى" إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية. كما ترجمت روايته "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.

حصل إبراهيم عبد المجيد على عدد من الجوائز الهامة منها: جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "البلدة الأخرى"، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن "لا أحد ينام في الإسكندرية"، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة.