لافروف: كابوس سيناريو المواجهات العسكرية يعود إلى أوروبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن السيناريو الكارثي للمواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا، وذلك وفقًا لما أورده موقع «سبوتنيك» الروسي، في خبر عاجل له.

وأضاف «لافروف» متحدثًا خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن موسكو ستصر على عدم تحرك الناتو نحو الشرق، متابعًا: «هيكل الاستقرار الاستراتيجي ينهار بسرعة، ويرفض الناتو النظر بشكل بناء في مقترحاتنا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة».

وأردف: «على العكس من ذلك، تقترب البنية التحتية العسكرية للتحالف من الحدود الروسية... سيناريو كابوس المواجهة العسكرية يعود»، مؤكدًا أن بلاده ستصر على وضع اتفاقيات تمنع أي تحركات أخرى لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر أنظمة أسلحة مهددة على مقربة شديدة من الأراضي الروسية، خلال حوار مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وأعلت أن بلاده ستقدم مقترحات ذات صلة في المستقبل القريب، مضيفًا: «نتطلع إلى النظر فيها بجدية بشأن المزايا، دون أعذار ونعتقد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا للغاية هنا».

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات الأحادية الجانب.

وقال لافروف في كلمة له في مجلس الفيدرالية الروسي: «نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية».