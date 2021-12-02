خفر السواحل بكوريا الجنوبية تنقذ 17 فردا من طاقم سفينة شحن

أنقذت قوات خفر السواحل في كوريا الجنوبية، 17 من أفراد طاقم سفينة شحن كانت تواجه خطرا.

وقالت متحدثة باسم قوات خفر السواحل، إن زورق دورية انتشل بحارة السفينة، اليوم الخميس، على بعد نحو 80 ميلا بحريا (148 كيلومترا)، شمال شرق جزيرة "أوليونجدو" بكوريا الجنوبية، في منطقة بالبحر واقعة بين كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضحت المتحدثة أن البحارة كانوا في قارب نجاة، ويبدو أن سفينتهم قد غرقت، دون أن يتم العثور على أي أثر لها.

وفقد أحد أفراد طاقم سفينة الشحن.

وكانت قوات خفر السواحل اليابانية تقوم أيضا بالبحث عن طاقم السفينة الفيتنامية المسجلة في بنما، والتي كانت تواجه خطرا أمس الأربعاء.

وبحسب تقارير واردة عن شبكة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه وورلد"، فإن خفر السواحل فقد الاتصال مع الطاقم، بعد أن بعثوا نداء استغاثة.

من جانبها، قالت الشركة المشغلة للسفينة، إنها كانت مليئة بالمياه.