السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، عن طرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري مايو ويوليو المقبلين.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ، في بيان صحفي اليوم ، إنَّ المناقصة المطروحة السابعة لهذا العام وهي موزعة على تسعة بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأوضح الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

ويشار إلى أنَّ المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن، إضافة إلى شراء 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.