 السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح - بوابة الشروق
الخميس 2 ديسمبر 2021 1:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

القمح
القمح
(د ب أ )
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 12:48 م

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، عن طرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري مايو ويوليو المقبلين.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس ، في بيان صحفي اليوم ، إنَّ المناقصة المطروحة السابعة لهذا العام وهي موزعة على تسعة بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري، وثلاث بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأوضح الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

ويشار إلى أنَّ المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن، إضافة إلى شراء 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك