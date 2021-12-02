 قبول طعن سيف الإسلام القذافي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية الليبية - بوابة الشروق
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قبول طعن سيف الإسلام القذافي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية الليبية

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
طرابلس (د ب أ)
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 6:02 م

أعلنت محكمة استئناف مدينة سبها قبول الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

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