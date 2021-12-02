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كندا تسجل 3227 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 10:36 ص

سجلت كندا 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و804 آلاف و94 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و767 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 60 مليونا و778 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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