السعودية: إعدام مصري وباكستاني قتلا مواطنيهما طعنا في الرياض

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر في حق مصري وباكستاني بعد أن أدينا بقتل مقيمَين (أحدهما مصري والآخر باكستاني) طعناً في الرياض.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض، بحق سيد أحمد الرشيدي (مصري الجنسية) لإقدامه على قتل محمود عبدالعال أحمد (مصري الجنسية)، بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

كما أصدرت وزارة الداخلية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مدينة الرياض بحق سيد ياسر علي (باكستاني الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالرحمن محمد عباس (باكستاني الجنسية)، بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبهذين الإعدامين يرتفع عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 53 شخصا بينهم امرأة، بعد أن أعدمت العام الماضي حوالي 14 شخصا، في حين قامت السلطات في المملكة خلال العام 2019 بإعدام حوالي 160 شخصا، معظمهم من مهربي المخدرات.

وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.