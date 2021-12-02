كوريا الجنوبية تتخطى عتبة 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

تخطت كوريا الجنوبية عتبة الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة 5266 حالة ، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس .
ونقلت وكالة يونهاب للانباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديد 5242 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 457 ألفا و 612 حالة.
وأضافت كوريا الجنوبية 47 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3705 أشخاص .
كما بلغ عدد الحالات المرضية الحرجة إلى مستوى قياسي عند 733 شخصا.