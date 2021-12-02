كوريا الجنوبية تتخطى عتبة 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تخطت كوريا الجنوبية عتبة الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة 5266 حالة ، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس .

ونقلت وكالة يونهاب للانباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديد 5242 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 457 ألفا و 612 حالة.

وأضافت كوريا الجنوبية 47 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3705 أشخاص .

كما بلغ عدد الحالات المرضية الحرجة إلى مستوى قياسي عند 733 شخصا.