افتتاح الدورة التدريبية لمديري وحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمدن والمديريات بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، تواصل تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، والتي من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكل الجوانب بهدف تعزيز دور التنمية الشاملة لكل المستويات الفكرية والثقافية.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة نظمت دورة تدريبية لوحدات حقوق الإنسان بالمراكز، والمديريات بالتعاون مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، وتستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 ديسمبر الجاري.

من جانبه افتتح الافتتاح اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، فعاليات التدريب، حيث أشاد بالجهود الفعالة والمثمرة لوحدة حقوق الإنسان بالمشاركة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

كما دعا إلى نقل خبرات التدريب إلى الكوادر الأخرى الموجودة عقب انتهاء التدريب، والعودة إلى أماكنهم، وذلك في إطار المحور الرابع في الاستراتيجية وهي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وداليا محمد مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وممثلي مراكز المحافظة التسع ومديريات الخدمات والهيئات والشركات بالمحافظة.

ويتضمن التدريب محاور متنوعة حول الجانب القانوني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى المواطنة و حقوق الإنسان.