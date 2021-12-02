ارتفعت موجة العدوى التي يسببها فيروس كورونا من سلالة "أوميكرون" في جنوب إفريقيا بمقدار خمسة أضعاف في أسبوع وتستمر النسبة في الارتفاع، حيث أكد مسؤولو الصحة أن السلالة الفائقة هي المهيمنة الأن.



وتظهر بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية أنه تم تسجيل 11535 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 368 في المائة يوم الخميس الماضي عندما تم تسجيل 2465 إصابة جديدة، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.



وارتفعت الحالات في البلاد منذ ظهور أوميكرون، والتي يقول الخبراء إنها تبدو أكثر عدوى من دلتا ولديها طفرات قد تسمح لها بتفادي اللقاحات.



وخضع حوالي 51402 شخصًا في البلاد لاختبار كوفيد و 22.4 في المائة منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس.



وللمقارنة، كانت 38.075 في المائة من الاختبارات التي أجريت في نفس اليوم الأسبوع الماضي و 6.5 في المائة إيجابية.



وفي الوقت نفسه، تضاعف عدد حالات دخول مستشفى بسبب كوفيد ثلاث مرات تقريبًا في أسبوع، لكن الوفيات انخفضت بنسبة 64 في المائة.



ولكن على الرغم من المخاوف بشأن أوميكرون، لا تزال جنوب إفريقيا تسجل عددًا أقل بكثير من حالات كوفيد الإجمالية مقارنة بحجم سكانها مقارنة بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.