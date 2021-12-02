تعارض بين مسؤولين إسرائيليين بالصحة بشأن جعل التلقيح ضد كورونا إلزاميا

صرح منسق شؤون مكافحة جائحة كورونا في إسرائيل البروفيسور سلمان زرقا بأنه يتعين على إسرائيل البدء في التفكير في جعل التلقيح ضد كورونا إلزاميا، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية :"يتعين التفكير في جعل التلقيح إلزاميا، إما من خلال تشريع أو غير ذلك ... أخشى أن يزداد الأمر سوءا".

وقال إنه غيّر رأيه بعد ظهور المتحور الجديد، الذي تم رصد إصابة عدد من الإسرائيليين به.

تجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا جدا من الدول هي التي جعلت التلقيح إلزاميا، بينما ألزمت دول أخرى العاملين الحكوميين بالحصول عليه.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في إسرائيل، فإن نسبة كبيرة من حالات الإصابة الخطيرة بكورونا فيها هم من غير المطعمين.

وقال زرقا إن هناك نحو 680 ألفا، من بين إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة، لم يتلقوا لقاحا على الإطلاق.

ومن ناحيتها، عارضت شارون ألروي- بريس مديرة هيئة خدمات الصحة العامة التطعيم الإجباري، مضيفة أن الوضع مقلق لكنه ليس طارئا.

وأوضحت: "نحتاج إلى القيام بكل ما يمكننا في وزارة الصحة لإتاحة الوصول إلى اللقاحات وللشرح ولإعلان البيانات".

وقالت ألروي- بريس في مقابلة عبر موقع "واي نت": "لا أعتقد أننا بحاجة إلى جعل التطعيم إلزاميا".