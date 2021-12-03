 حمدي أبو جُليّل يوقع عقد نشر روايتي الفاعل ولصوص متقاعدون مع الشروق - بوابة الشروق
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حمدي أبو جُليّل يوقع عقد نشر روايتي الفاعل ولصوص متقاعدون مع الشروق

أسماء سعد
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 11:37 م
وقع الروائي حمدي أبو جُليّل عقد نشر روايتي "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.

حمدي أبو جليّل، روائي وكاتب قصص قصيرة مصري، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: "طي الخيام"، "الايام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".

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