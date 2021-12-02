أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، جولة بمدينة سانت كاترين لمتابعة مراحل التنفيذ بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين "التجلي الأعظم" يرافقه وفد من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كانت في استقبالهم الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

وتفقد وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وتضم 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدًا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقًا تجارية، كما تفقد مركز الزوار المخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محال، ومكاتب إدارية، ومطعمًا وكافتيريا، والقبة السماوية.

كما تفقد الفندق الجبلي الجاري إنشائه على غرار التراث المعماري للمدينة كمحمية طبيعية.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، ودفع معدلات العمل للانتهاء ي المواعيد المحددة، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والآثار، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير.

وقال إنه جاري تنفيذ هذا المشروع طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير مدينة سانت كاترين، لتنال مكانتها اللائقة بها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، بما يتماشى مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها أبريل المقبل، مؤكداً أن المشروع ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، من خلال استخدام خامات البيئة المحيطة وإشراك المجتمع المحلى في أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بالمدينة أيضًا.

وأكد أن وزارة الإسكان بالتعاون مع جميع الجهات المعنية قامت بوضع مخططًا متكاملًا لمشروع التجلي الأعظم ، ويجرى تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والإستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر.

وتابع : وتتضمن المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مدينة سانت كاترين، أيضًا إنشاء نزل بيئي الجديد، ويعد امتداد لمنطقة وادي الراحة ويضم 216غرفة، إضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، وتربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشى درب موسي يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي، بجانب تطوير النزل البيئي القائم وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء ساحة السلام التي تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبني عرض متحفي متنوع، مسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وهذه الساحة مصممة لتمكين جميع معتنقي الديانات السماوية الثلاث من مناجاة المولى عز وجل.

وأشار الوزير إلى أنه جار أيضاً، إنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150 وحدة فندقية، ، وإنشاء مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة، وموقع ميدان الوادي المقدس، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحي الاستثماري الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبني الاجتماعي الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية وتتضمن تطويرالمسجد القائم، وتطوير المحال القائمة، وإضافة محال جديدة، وتحويل المنطقة إلي منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تتناسب مع طابع المدينة.

وأضاف: تشمل المشروعات، تطوير منطقة البيوت البدوية شاملة تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، وتطوير منطقة وادي الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة، وإضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتى مركز المدينة، وأعمال شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، وتشمل معالجة مخرات السيول التي جرى مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.