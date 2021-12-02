محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، اليوم الخميس، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

وأكد الزملوط، البدء في أعمال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية، وشبكة الري الحديث التي تخدم المجمع وتجهيز المسطحات الخضراء بمحيط المجمع.

وشدد على سرعة الانتهاء من إنشاءات مباني الجهات الحكومية المختلفة، ومحطة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وفقاً للمخطط الزمني، وإعداد تقارير متابعة أسبوعية لمعدلات وحجم إنجاز الأعمال.