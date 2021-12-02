قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة أحد الشركات التي تعمل في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وذلك خلال زيارته للعاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة".

وتفقد القصير، أقسام الشركة ومعامل وخطوط الإنتاج، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، حيث تنتج حوالي 1.4 مليار طائر سنويا.

وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية وجود شراكة بين معهد الأمصال واللقاحات التابع لوزارة الزراعة والشركة المجرية، ذاكرا أن السوق المصري كبير وأن مصر هي بوابة أفريقيا ومن خلالها يتم يفتح الأسواق الإفريقية أمام منتجات الشركة.

واستمع القصير، إلى عرض من رئيس الشركة والتي تعتبر من ضمن أكبر 10 شركات عالمية في هذا المجال، حيث تنتج 57 مليار جرعة لقاح سنويا، وتستحوذ على 60% من السوق العالمي للأمصال واللقاحات خاصة الداجنة، وهي من الشركات التي تنتج أمصال ولقاحات بيطرية للحيوانات والدواجن وحتى الأمراض التي تنقل من الحيوانات للإنسان.